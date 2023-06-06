Есть ли опасность для Запорожской АЭС: реакция МАГАТЭ на подрыв Каховской ГЭС

МАГАТЭ следит за ситуацией вокруг ГЭС.

В Международном агентстве по атомной энергии заявляют, что в настоящее время в результате подрыва Каховской ГЭС опасности для Запорожской АЭС нет.

Об этом сообщили в пресс-службе организации в Twitter.

В МАГАТЭ отмечают, что ситуация на станции находится под пристальным вниманием специалистов организации.

"Международному агентству по атомной энергии известно о повреждении плотины Каховской ГЭС. За ситуацией внимательно наблюдают эксперты МАГАТЭ, размещенные на Запорожской АЭС. Рисков ядерной безопасности пока нет", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области началась эвакуация населения, а президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС на последствия.

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