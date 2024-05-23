Есть ли отдельная повестка для прохождения ВВК: объяснение представителя ТЦК

Если военнообязанный обновит данные через электронный кабинет, то проходить военно-врачебную комиссию он будет только после приглашения соответствующей повесткой.

Об этом сообщил заместитель главы мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева — подполковник Павел Литвин, пишет "Громадське".

"На самом деле существуют только два вида повесток: для уточнения учетных данных и для мобилизации на военную службу. Последнюю в народе называют "боевой". Прохождение военно-врачебной комиссии происходит в рамках обновления учетных данных. Отдельной повестки на ВВК нет", — сказал он.

Когда повестка считается врученной

Любой из этих видов повесток действует только тогда, когда он составлен правильно на соответствующем бланке и заверен руководителем территориального центра комплектования. На повестке должны быть правильно указаны личные данные военнообязанного, дата и год рождения, адрес проживания, вид повестки, дата, время и адрес, куда необходимо явиться.

Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он в частности предусматривает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные – номер мобильного телефона, фактический адрес проживания и email (при наличии).

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