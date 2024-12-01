Есть ли потребность в мобилизации 18-летних: в ОК "Запад" ответили

Сегодня Украина не нуждается в мобилизации мужчин 18-25 лет. А решение о мобилизации с 18 лет будет зависеть от ситуации на фронте.

Такое мнение высказал представитель оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины Олег Домбровский в интервью "Эспрессо.Запад".

США призывают Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет. В нашем войске пока такое требование отвергают. По словам спикера, мобилизационного ресурса достаточно, чтобы обеспечить потребности армии.

"Мобилизация с 18 лет — только намерения и мнения чиновников в Соединенных штатах Америки. Мы руководствуемся требованиями нашего действующего законодательства, а также потребностями в Вооруженных силах Украины", — подчеркнул он.

Представитель ОК "Запад" подчеркнул, что решение по мобилизации принимает Верховная Рада Украины вместе с Советом национальной безопасности и обороны Украины и ставкой Верховного Главнокомандующего.

"Это сложная вещь, которая не должна зависеть от внешнего влияния и суверенное право нашей страны решать с какого возраста должна начинаться мобилизация", — добавил он.

Напомним, Александр Федиенко раскритиковал приказ МО №402, по которому мобилизуют людей с серьезными медицинскими проблемами, что ставит под угрозу эффективность мобилизации.

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