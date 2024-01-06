Есть ли продвижение окупантов в Харьковской области: отчет ISW

Отмечалось, что 5 января русские войска продвинулись на Купянском и Лиманском направлениях. Впрочем, подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

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Как пишут в ISW, один из российских военкоров утверждал, что силы РФ вытеснили украинские войска с позиций в северной и центральной Синьковке (к северо-востоку от Купянска), и что Синьков сейчас является спорной серой зоной. Другой заявлял, что российские силы продвинулись на позиции в пределах трех километров от Тернов и Ямполевки (к западу от Кременной), и заявил, что российские силы пытаются ликвидировать украинский плацдарм на правом берегу реки Жеребец в этом районе.

"Однако ISW еще не наблюдала визуального подтверждения этих предполагаемых достижений на Купянском или Лиманском направлениях. Российские и украинские источники сообщали, что позиционные боевые действия продолжались на Купянском направлении в районе Синьковки и восточнее Петропавловки, а также на Лиманском направлении районе Терновой и в районе Серебрянского леса", — подытожили аналитики.

Ранее в ГУР сообщили, что российские оккупационные войска могут активизироваться под Купянском. в Харьковской области.

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