Есть ли риск оккупации Харькова и угроза вторжения из Беларуси: ответ Зеленского

Что касается оборонных рубежей и нашего войска, то сегодня Харьков не находится в опасности. Город защищен.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телемарафону "Единые новости".

Он отметил, что о небе, конечно, речь не идет, потому что противовоздушная оборона и щит для защиты харьковчан – отдельная тема.

"То, что это (Харьков – ред.) желаемая цель – россияне это не скрывают. Но сегодня мы защищаем абсолютно уверенно Харьковщину. Что касается белорусского направления: то, что мы строим рубежи, это не секрет. И россияне тоже должны знать, и белорусы тоже, или россияне на территории Беларуси также должны знать – да, здесь есть рубежи", – подчеркнул лидер.

Главнокомандующий подчеркнул: да, здесь будут 3 мощные линии обороны. И здесь есть войско.

"Они должны знать, что будет сопротивление. Что касается стратегии, то из Беларуси пока мы не видим никаких на сегодняшний день планов, угроз и мощностей", – резюмировал он.

Ранее Зеленский рассказал о постройке трех линий обороны.

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