Есть ли риск повторной оккупации Херсона: что говорит глава МВА

Херсонщина страдает от ежедневных ударов РФ / © Getty Images

Российские войска вряд ли смогут совершить десантную операцию в пределах херсонского микрорайона Корабел.

Об этом в интервью УНИАН сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Шанько ответил на вопрос, есть ли угроза наступления РФ на Херсон. Чиновник отметил, что не может комментировать военные дела, но он этого не ожидает, поскольку местность находится на расстоянии километров от фронта.

«Херсон расположен в 2-4 километрах от линии ведения боевых действий. Здесь ситуация безопасности динамична и может постоянно меняться как в худшую сторону, так и в лучшую для нас. Но говорить, что разрушение моста предпочтет врагу — не могу», — уточнил он.

Удары по единственному мосту через реку Кошева начались неделю назад: причина ударов — террор гражданских.

«Это сознательная практика гражданских террора, чтобы посеять панику среди людей. Логику действий военных в Российской Федерации объяснить очень трудно потому, что они постоянно стреляют куда попало, чем попало. Им все равно, куда попадут, чтобы нанести больше страданий», — добавил он.

Напомним, российские войска приступили к новой волне наступательных действий, пытаясь усилить давление на Херсон. Вооруженные силы РФ систематически обстреливают город, сосредотачивая особое внимание на мосту через реку Кошева, соединяющую основную часть Херсона с районом Корабел. Оккупанты намерены изолировать этот район от остального города.

Российская авиация атаковала город вечером, 2 августа: сбросили две управляемые авиабомбы. Они серьезно повредили автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел. На следующий день, 3 августа, российские военные снова атаковали Херсон из авиации.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что были зафиксированы несколько попаданий по Островскому мосту. Из-за повреждения движение им осложнено, но возможно.

В результате авиаудара усложнена логистика. Из-за этого в «Остров» пока сложно будет завезти продовольствие и прочее. Кроме этого, также поврежден газопровод. Так что некоторое время микрорайон будет без «голубого топлива».

Параллельно с обстрелами инфраструктуры российские дроны терроризируют мирное население. Операторы беспилотников преследуют гражданских, снимают атаки на видео и публикуют эти кадры в своих Телеграм-каналах.