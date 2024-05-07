Есть ли россияне в Часовом Яру: что говорят местные власти

На территории Часового Яра Донецкой области нет российских оккупантов В настоящее время в Часовоярской громаде остается 680 человек. Большинство из них — это старики.

Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил руководитель Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус.

"Оккупантов на территории громады сегодня нет. Впрочем, гражданские граждане еще остаются в городе. Часто люди отказываются уезжать, аргументируя это тем, что не хотят покидать собственный дом. Преимущественно это пожилые люди", — сообщил он.

По словам Чауса, у жителей Часового Яра пока есть возможность эвакуироваться из города. Кроме того, пока людям все еще доставляют гуманитарную помощь.

"Мы постоянно ездим в город с гуманитарной помощью. Поэтому для гражданских граждан еще остается возможность эвакуироваться", — подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, российские оккупанты пытаются усиливать штурмовые действия в своих попытках захватить Часов Яр. Между тем, ВСУ держатся и останавливают врага, уничтожая механизированную составляющую, артиллерию и личный состав.

Кроме того, Россия сосредоточила в районе Часового Яра большое количество оккупантов – 20-25 тысяч человек.

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