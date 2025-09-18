- Дата публикации
Есть ли россияне в центре Купянска: СНБО расставил точки над "і"
Ситуация в Купянске остается крайне тяжелой — продолжаются ожесточенные бои.
В СНБО сказали, есть ли оккупанты в центре Купянска. Там уверяют: российских войск на сегодня, 18 сентября, там нет.
Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
«Россиян в центре Купянска, по состоянию на данный момент, нет. Трудные бои за Купянск продолжаются», — констатировал он.
Ранее в Сети начала распространяться информация о том, что российские оккупанты добрались до центра Купянска и там продолжаются бои. Однако это не соответствует действительности. Цель дезинформации — посеять панику среди людей. На самом же деле украинские защитники ведут операцию по блокированию и уничтожению диверсионных групп россиян, которым удалось проникнуть на окраины города.
Как стало известно, ВСУ повредили и затопили газопроводную трубу, по которой россияне переправляли своих солдат в город, и теперь диверсанты пытаются пересекать реку Оскол на плотах и лодках.
«Информация о боевых действиях в центре города не соответствует действительности. Оккупанты действуют на севере Купянска, куда им удалось инфильтрироваться из районов населенных пунктов Радьковка и Голубовка», — отметил спикер ОСУВ «Днепр» Алексей Бельский.
Напомним, что армия РФ недавно продвинулась в Купянске Харьковской области, а также еще вблизи еще двух населенных пунктов.
«Враг продвинулся в Купянске, вблизи Голубовки и Новоивановки», — пишут аналитики Deep State.