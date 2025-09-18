Есть ли россияне в центре Купянска: СНБО расставил точки над "і"

Харьковская область / © ТСН.ua

В СНБО сказали, есть ли оккупанты в центре Купянска. Там уверяют: российских войск на сегодня, 18 сентября, там нет.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

«Россиян в центре Купянска, по состоянию на данный момент, нет. Трудные бои за Купянск продолжаются», — констатировал он.

Ранее в Сети начала распространяться информация о том, что российские оккупанты добрались до центра Купянска и там продолжаются бои. Однако это не соответствует действительности. Цель дезинформации — посеять панику среди людей. На самом же деле украинские защитники ведут операцию по блокированию и уничтожению диверсионных групп россиян, которым удалось проникнуть на окраины города.

Как стало известно, ВСУ повредили и затопили газопроводную трубу, по которой россияне переправляли своих солдат в город, и теперь диверсанты пытаются пересекать реку Оскол на плотах и лодках.

«Информация о боевых действиях в центре города не соответствует действительности. Оккупанты действуют на севере Купянска, куда им удалось инфильтрироваться из районов населенных пунктов Радьковка и Голубовка», — отметил спикер ОСУВ «Днепр» Алексей Бельский.

Напомним, что армия РФ недавно продвинулась в Купянске Харьковской области, а также еще вблизи еще двух населенных пунктов.

«Враг продвинулся в Купянске, вблизи Голубовки и Новоивановки», — пишут аналитики Deep State.