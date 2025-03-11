Есть ли российские военные на территории Сумской области: что говорят местные власти

оккупанты не контролируют населенные пункты в регионе.
Войска русской Федерации не закрепились в Сумской области. Украинские войцы уничтожают все вражеские группы.
Об этом заявил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона.
Глава ОВА подчеркнул, что оккупационные войска не контролируют ни один населенный пункт в Сумской области. По его словам, единичные штурмовые и диверсионно-разведывательные группы, пытающиеся проникнуть с территории Курской области, оперативно уничтожаются украинскими силами.
"Этот населенный пункт (Новенькое — Ред.) сейчас в информационном пространстве. Я говорю, что в настоящее время в Сумской области ни в одном населенном пункте подразделений российских войск нет", — подчеркнул Артюх.
Он также уточнил, что у Нового гражданского населения уже нет.
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