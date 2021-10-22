Есть ли шанс на возвращение к нормальной жизни: Ляшко рассказал, что ждет нас в будущем

Есть ли шанс на возвращение к нормальной жизни: Ляшко рассказал, что ждет нас в будущем

Ляшко предупредил, что коронавирус может никуда не исчезнуть.

Коронавирус может не исчезнуть никогда, но с ним можно научиться жить. Есть вероятность, что COVID-19 станет эндемической болезнью.

Об этом заявил во время выступления в Раде министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Всех интересует ответ на вопрос: когда это все закончится. Неприятная новость в том, что "ковид" может не исчезнуть никогда. Хорошая — мы можем вернуться к нормальной жизни с циркуляцией этого вируса среди нас", — заявил Ляшко.

По его словам, штамм коронавируса "Дельта" является непредсказуемым и опасным.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин считает, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 может длиться месяц с середины ноября к середине декабря.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что карантина в Украине может не быть весной следующего года, но при условии, что большинство граждан вакцинируются от коронавируса до Нового года.

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