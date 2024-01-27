Есть ли шансы у России восстановить большое наступление на востоке: мнение эксперта

У россиян нет возможности возобновить серьезное наступление на востоке. Возможны только некоторые тактические успехи.

Об этом в эфире телемарафона военный эксперт Павел Нарожный.

"Во-первых, наши войска насыщены сейчас насыщенными дронами, очень активно строят линии укрепления и минируют линии. То есть прорвать эту линию обороны будет очень сложно россиянам", – пояснил он.

Конечно, говорит он, возможны какие-то тактические успехи. Речь идет о продвижении на 200, 300 метров, а затем отойти. Это происходит постоянно почти на всех участках фронта.

"Но широкий прорыв для того, чтобы пройти на какие-то десятки километров – российская армия сейчас таких ресурсов нет", – подытожил Нарожный.

Советник руководитель Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал публикации в западных СМИ, что якобы РФ готовит новое масштабное наступление на всю территорию Украины.

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