Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Американское издание Politico проанализировало ключевые глобальные сценарии на 2026 год и выставило на них своеобразные «ставки».

Рolitico

Отмечается, что прогноз для Украины выглядит сдержанным: шансы на то, что усилия президента США Дональда Трампа принесут мир, оценивают всего в 4 к 1. Несмотря на экономическое давление, Кремль продолжает держать жесткую позицию. А сам президент США все больше раздражается из-за того, что Москва намеренно затягивает переговоры. Пока что долгая война выгодна Путину, хотя этот баланс остается шатким из-за внутренних проблем России и ограниченных ресурсов Украины.

Кроме украинского вопроса, аналитики прочат серьезные потрясения в мировых финансах. Самая высокая вероятность — 5 к 1 — имеет масштабный кризис на рынке облигаций. Также под ударом окажется сектор «теневых банков» (инвестфондов и частных кредиторов), где риск масштабного сбоя оценивается как 3 к 1. Это может стать настоящим экзаменом для мировой экономики, которая и так находится под давлением геополитической нестабильности.

На политической арене Politico ожидает сохранения статус-кво в сложных регионах. Беньямин Нетаньяху имеет высокие шансы остаться у власти в Израиле. Виктор Орбан, несмотря на сопротивление оппозиции и экономические трудности, вероятно, снова выигрывает выборы в Венгрии. В самих Штатах прогнозируют «разделенную» власть: у демократов есть хорошие шансы отбить Палату представителей, тогда как Сенат, скорее всего, останется под контролем республиканцев.

Напомним, ранее мы писали, что, несмотря на огромные потери российской армии при скромном продвижении на фронте, президент РФ Владимир Путин не откажется от своей конечной цели — вернуть Украину к орбите влияния Москвы.

Также украинский и американский историк Сергей Плохий считает, что хозяин Кремля не откажется от продолжения войны, а кризисная ситуация в экономике России может еще больше усилить его желание воевать.