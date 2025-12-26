Есть ли у Миндича и Цукермана украинское гражданство: что говорят у президента и в МИД

Бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман / © Радіо Свобода

Реклама

Офис президента и профильные ведомства закрыли информацию о наличии украинского гражданства у подсанкционных бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Банковая сослалась на конфиденциальность данных, несмотря на статус лиц.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на ответ на журналистский запрос.

В запросе издание поинтересовалось, получал ли Офис президента или Комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства представление от Государственной миграционной службы или СБУ о прекращении, лишении или утрате гражданства государства Миндичем и Цукерманом.

Реклама

Отдельно журналисты поинтересовались у ОП, подписывался ли Указ главы государства о прекращении, лишении или утрате гражданства Украины указанными лицами.

«Запрашиваемая вами информация содержит конфиденциальную информацию о других лицах. Материалы запроса не содержат сведений о согласии других лиц на распространение информации о них… Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека (статья 32 Конституции)», — ответила руководитель департамента по вопросам обращений граждан и доступа к публичной информации Офиса президента Наталья Сергеева.

Ответ ОП на запрос / © Главком

Офис президента также направил запрос издания в Министерство иностранных дел и Государственную миграционную службу. В частности, в МИД отметили, что не владеют информацией, которой касался запрос.

Ответ МИД Украины на запрос / © Главком

В свою очередь первый заместитель главы ГМС Ирина Ковалевская отказала в предоставлении ответа на запрос, аргументировав это тем, что обращение было оформлено ненадлежащим образом.

Реклама

Напомним, МВД Украины объявило в розыск Миндича и Цукермана как лиц, скрывающихся от следствия с 20 ноября 2025 года. Миндича разыскивает НАБУ по обвинению в отмывании доходов, создании преступного сообщества и вмешательстве в деятельность государственного деятеля. Цукерману инкриминируют участие в преступной организации и легализации имущества, полученного преступным путем.

Перед этим президент Владимир Зеленский подписал указ №843 о введении санкций против Миндича и Цукермана, которые фигурируют в деле о коррупции в «Энергоатоме».

В ноябре «РБК-Украина» со ссылкой на источники информировало, что юристы рассматривают возможность лишения Миндича украинского гражданства из-за дела о коррупции в «Энергоатоме».