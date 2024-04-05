Есть ли у Путина техническая возможность нанести ядерный удар по Украине: эксперт рассказал

Пока никто не знает, в каком состоянии находится российское ядерное оружие и может ли Москва наносить им удары.

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Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал директор центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов.

На вопрос о том, есть ли у России возможность нанести ядерный удар, он ответил, что по разным оценкам, пригодность российского ядерного оружия закончилась где-то в 14-15 годах.

"Вдобавок, ядерные боеголовки нужно обновлять каждые 20, максимум 30 лет, зависит от того, это плутоний и так далее. То есть на самом деле сейчас никто не знает, в каком состоянии находится ядерное оружие России и средства доставки", — заявил Леонов.

Он заявил, что по подсчетам у россиян должно быть примерно 10 тысяч боеголовок, но их необходимо доставить в США и другие страны.

"Петриоты" показали, что они сбивают очень хорошо и баллистику. Еще один момент, российские Ту, запускающие крылатые ракеты, их сейчас осталось мало. Это не около сотни, которые были у Советского Союза, а буквально два десятка, которые взлетают и бьют по Украине", — заявил эксперт.

Он добавил, что пока никто не знает, что у диктатора Путин в голове, но у него гораздо меньше технических возможностей для использования ядерного оружия, чем было у СССР.

Напомним, ранее сообщалось, сможет ли "ядерная ПВО" США в Европе спасти Украину от предполагаемого удара РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что генсек ООН заявил о риске ядерной войны.

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