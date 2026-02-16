Есть ли у РФ полноценная замена Starlink: эксперт ответил

Starlink / © depositphotos.com

Россия не имеет полноценной замены системе Starlink . Спутники Ямал и Экспресс не могут закрыть потребность врага.

Об этом в эфире "Мы Украина" рассказал военный аналитик Денис Попович.

По его словам, отключение и усложнение доступа к Starlink уже повлияли на возможности российской армии — в первую очередь в части управления подразделениями и координации действий на поле боя.

У россиян есть возможности использовать спутники Ямал, Экспресс, переходить на ведущую связь, рации, Wi-Fi-мосты или оптоволокно.

«Прямой альтернативы Starlink у них не существует. Они пытались использовать систему, которая могла бы стать альтернативой… Но пока ничего не слышно об этих случаях», — подчеркнул Попович.

Россия тестирует альтернативу: что известно

Как сообщил ISW, Россия испытывает систему стратосферной связи как альтернативу Starlink. Впрочем, некоторые военныекоры РФ уже отвергли ее как нерелевантную замену.

Россияне утверждали, что совершили первый полет беспилотной стратосферной платформы Barrage-1, которая может нести наземное коммуникационное оборудование 5G NonTerrestrial Network (NTN). По сообщениям, платформа способна перевозить до 100 кг и летать на высоте 20 км.

«Российские милблогеры предостерегают, что Barrage не является полноценной заменой Starlink. Более того, один запущенный аэростат не может заменить низкоорбитальное созвездие из нескольких тысяч спутников, но может играть определенную роль в многоуровневой системе связи», — говорится в сообщении.

Объекты следует сбивать

Советник Министерства обороны Украины по вопросам оборонных технологий и эксперт по беспилотникам и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флэш» Бескрестнов прокомментировал эксперимент по запуску управляемого летающего аэростата в стратосферу. Он подчеркнул, куда дальше пойдет это направление, можно только догадываться.

По его словам, Украине главное обладать средствами, которые могут обнаруживать подобные объекты над нашей территорией. А также иметь возможность сбивать подобные цели, если они будут нести угрозу.

Насколько я помню, С300 может на 20-30 км высоты отрабатывать цели. призвал ВСУ использовать системы ПВО С-300 для поражения объектов, таких как система Barrage-1, на высоте 20-30 километров», — заключил «Флэш».

Ранее говорилось, что Украина заблокировала почти 2,5 тысячи Starlink РФ.

Стало известно, что спецоперация совершена 256-й киберштурмовой дивизией совместно с сообществом InformNapalm и Сергеем Стерненко.

«В результате удалось собрать данные о 2420 вражеских терминалах и их точных координатах. Кроме того, россияне, воспользовавшиеся ботом, перечислили донатами 5870 долларов. Эти средства Сергей направит на закупку дополнительных дронов», — говорится в сообщении.