Есть ли у РФ возможности для наступления на Николаев: Ким о планах врага

В настоящее время Николаевская область не является приоритетной целью для агрессорки России. Кроме того, оккупационная армия сейчас не имеет возможности наступления на город.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью "Укринформу".

"Конечно, если пришлют пять северокорейских бригад, которые будут форсировать Днепр, то у нас возникнут проблемы. Но по состоянию на данный момент этого нет. Я уже говорил: если буду видеть накопление войск или угрожающую Николаеву подготовку — сообщу", — подчеркнул Ким.

Глава ОВА прокомментировал информацию о том, что РФ усилила свою группировку на Кинбурне. По его словам, это пока не будет угрожать Николаеву.

"Кинбурнская коса большая, там все видно. Оттуда трудно им что-то делать. Другое дело, что ее нужно освобождать, спасать наши природные заповедники, ущерб которым уже достигает миллиардов евро", — добавил он.

Напомним, в ВСУ оценили опасность для города Харькова. Силам обороны удается понемногу отодвигать врага от Липцев в сторону границы. Впрочем, отмечает военный, "это очень медленное продвижение, речь идет о метрах".

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