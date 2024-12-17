Есть ли у ВСУ возможности удержать Курахово: мнение полковника СБУ

У России есть силы и резервы, но они небезграничные.

Российские оккупанты сейчас пытаются обойти Курахово. Однако возможности удержать город в ВСУ есть.

Об этом сказал народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в эфире телеканала "Эспрессо"

Ситуация сложная

Как отметил Костенко, нужно надеяться, что наше командование удачно использует маневры и огневую мощь и удержит эти позиции.

"Идеально было бы разбить эти клещи. На докладе, состоявшемся более двух недель назад, начальник Генерального штаба положительно оценивал это направление. У них есть свои замыслы, поэтому будем надеяться, что все у них получится", – подчеркнул нардеп.

Полковник СБУ также добавил, что у России есть силы и резервы, но они небезграничные. Враг концентрируется на каком-то отдельном направлении, потому что не может одновременно наносить удары на нескольких направлениях.

"Россияне пытаются продвигаться там, где могут добиться успеха. Сказать наверняка, смогут ли они что-то захватить, или нет, сложно – это война", – резюмировал Роман Костенко.

Ранее военный журналист раскритиковал возведение Генштаба ВСУ по Кураховому. Он считает, что эти данные ложные.

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