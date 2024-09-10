Есть ли угроза для водоснабжения столицы: разъяснение "Киевводоканала"

Сброс отходов с сахарного завода в Курской области РФ привел к загрязнению рек Сейм и Десна, что повлекло за собой массовый мор рыбы и опасения по поводу перебоев водоснабжения в Киеве. В связи с широким распространением некорректной информации и по запросу "Киевводоканал" предоставил разъяснение ТСН.ua относительно ухудшения качества воды в Десне и того, как это может повлиять на водоснабжение Киева.

"Отмечаем, что ситуация контролируемая. Качество воды, которая подается в дома киевлян, отвечает всем установленным нормам, никакой угрозы для потребителей нет. Вместе с тем Киевводоканал готов к возможным вызовам и заблаговременно принимает все меры, чтобы киевляне продолжали получать качественное водоснабжение", – заявили в "Киевводоканале".

Также отмечается, что лаборатория "Киевводоканала" регулярно отбирает пробы воды на водозаборе Деснянской водопроводной станции. Кроме того, специалисты службы выезжают для отбора проб в контрольных точках в селах Пуховка и Липки Черниговской области, чтобы оперативно отслеживать ситуацию.

"В случае ухудшения показателей качества воды в Десне будет внедрена технология усиленной очистки с использованием пылевидного активированного угля, эффективно устраняющего органические загрязнения и неприятные запахи. Эта технология не только помогает в текущей ситуации, но и может быть применена в будущих чрезвычайных случаях", – объяснили специалисты.

В "Киевводоканале" также сообщили, что было усилено взаимодействие с партнерами и донорами для обеспечения службы необходимыми реагентами, что критически важно для очистки воды. В частности, подписан меморандум с ЮНИСЕФ по поставке 120 тонн пылевидного активированного угля для внедрения технологии усиленной очистки.

Также в месте водозабора установлено дополнительное боновое ограждение, предотвращающее попадание грязи и мусора, находящихся на поверхности воды. Таким образом, повышена эффективность защиты воды от загрязнений.

На предприятии создана рабочая группа по реагированию на ситуации, которые могут представлять угрозу ухудшения качества воды Днепровской водопроводной станции в случае загрязнения реки Десна. Специалисты будут предусматривать возможные вызовы, прорабатывать все сценарии развития событий и готовиться к ним.

"Вместе с городскими властями, Минсреды и Госводагенством мы держим ситуацию под контролем и имеем четкий план реагирования в случае чрезвычайных ситуаций, угрожающих водоснабжению столицы", – подчеркнули в "Киевводоканале".

Напомним, масштабное загрязнение воды в реке Сейм со стороны РФ повлекло за собой немалую тревогу среди киевлян. Главный санитарный врач Киева рассказал, что известно на данный момент и стоит ли запасаться питьевой водой.

Читайте также: