Есть ли угроза лавин в Карпатах: синоптик оценила опасность

Снежная лавина в горах / © МВД

В Карпатах в разгаре горнолыжный сезон, но заснеженные склоны всегда представляют определенные риски. Пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, есть ли сейчас предпосылки для опасного схода лавин.

Об этом она сказала в интервью «24 Каналу».

Сход лавин является типичным явлением для горных районов с обильным снежным покровом. По словам Птухи, формирование лавин часто связано с колебаниями температуры в горах.

«Сейчас в регионе Карпат наблюдается достаточно равномерное снижение температуры. Там образуется снежный покров, сама температура снизилась», — отметила пресс-секретарь Укргидрометцентра.

Она также подчеркнула, что гидрологи постоянно мониторят ситуацию и заблаговременно информируют о возможной лавинной опасности. Обстановка в горах меняется в зависимости от погодных условий и является очень ситуативной, поэтому актуальные предупреждения следует отслеживать на официальном сайте Укргидрометцентра.

Сейчас же в горных районах ожидаются благоприятные погодные условия, поэтому риск схода лавин оценивается как низкий.

Напомним, на дорогах Ивано-Франковской области из-за мощных снегопадов образовались сугробы высотой в рост человека, которые спецтехника буквально «прогрызала» для восстановления сообщения. Самая сложная ситуация наблюдалась на автотрассе Р-24 «Татаров — Каменец-Подольский», где на участке 134 — 170 км из-за снежных тоннелей временно ограничивали движение. Патрульная полиция сопровождала дорожную технику и освобождала водителей из ловушек.