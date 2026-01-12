- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 27
- Время на прочтение
- 1 мин
Есть ли угроза лавин в Карпатах: синоптик оценила опасность
Гидрологи тщательно мониторят ситуацию в Карпатском регионе из-за интенсивных снегопадов.
В Карпатах в разгаре горнолыжный сезон, но заснеженные склоны всегда представляют определенные риски. Пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, есть ли сейчас предпосылки для опасного схода лавин.
Об этом она сказала в интервью «24 Каналу».
Сход лавин является типичным явлением для горных районов с обильным снежным покровом. По словам Птухи, формирование лавин часто связано с колебаниями температуры в горах.
«Сейчас в регионе Карпат наблюдается достаточно равномерное снижение температуры. Там образуется снежный покров, сама температура снизилась», — отметила пресс-секретарь Укргидрометцентра.
Она также подчеркнула, что гидрологи постоянно мониторят ситуацию и заблаговременно информируют о возможной лавинной опасности. Обстановка в горах меняется в зависимости от погодных условий и является очень ситуативной, поэтому актуальные предупреждения следует отслеживать на официальном сайте Укргидрометцентра.
Сейчас же в горных районах ожидаются благоприятные погодные условия, поэтому риск схода лавин оценивается как низкий.
Напомним, на дорогах Ивано-Франковской области из-за мощных снегопадов образовались сугробы высотой в рост человека, которые спецтехника буквально «прогрызала» для восстановления сообщения. Самая сложная ситуация наблюдалась на автотрассе Р-24 «Татаров — Каменец-Подольский», где на участке 134 — 170 км из-за снежных тоннелей временно ограничивали движение. Патрульная полиция сопровождала дорожную технику и освобождала водителей из ловушек.