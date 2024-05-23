Есть ли угроза наступления России на Харьков и Сумы: ответ разведки

ГУР хорошо известно о ситуации на пограничных.

Ситуация на пограничных, в частности в Харьковской области, не является наступлением армии агрессора России на Харьков. Планы врага по городу Сумы также известны.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов во время телемарафона.

"Сейчас мы видим именно пограничную операцию. Происходящее — это не наступление на Харьков", — заявил представитель разведки.

По его словам, украинским военным известны планы россиян по Сумской области, а также ресурсы захватчиков.

"Сумы? Если будут основания для беспокойства, об этом будут официально сообщать. Ситуация там хорошо известна, и план, и ресурсы врага – тоже", — подчеркнул Юсов.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк оценил наступление россиян на Сумскую область. Он подчеркнул, что в настоящее время российская оккупационная армия не имеет достаточного ресурса, чтобы "пойти колоннами" на Сумы.

Между тем аналитик немецкого Bild Юлиан Репке сообщил, что ВСУ остановили наступление армии России на Харьковщине. В частности, благодаря оружию из США.

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