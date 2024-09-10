Есть ли угроза наступления войск РФ на Днепр: военный эксперт оценил

В западных медиа появились публикации о том, что Россия может захватить всю Донецкую область, а уже весной 2025 года будет угрожать еще и Днепру и области. Впрочем, даже оккупация Покровска не может гарантировать, что захватчики будут дальше захватывать новые территории.

Такое мнение высказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии "Главреду".

"Пусть пишут. Это прогноз, который не базируется ни на чем", – высказался эксперт

По его словам, СМИ пишут о том, что "за Покровском откроется дверь в Днепр". Впрочем, даже это не гарантирует продвижение захватчиков дальше.

"Какая дверь откроется? Какая разница между тем, что мы ведем боевые действия к востоку от Покровска и что, возможно, будем вести боевые действия к западу от Покровска? Если вдруг придется покинуть Покровск, до Днепра еще сотня километров. Но за Покровском точно так будут продолжаться боевые действия", — пояснил он.

Гетман отмечает, что перед Покровском россияне продвигаются на один километр за два дня, раньше — за три-четыре дня. Пока оккупанты снова начали медленнее продвигаться — примерно 200-300 метров в день.

"Что изменится, если им удастся пройти Покровск? Разве другие войска их будут сдерживать? Разве там другие поля? Разве там что-то удобное для россиян есть? Поэтому о какой двери может идти речь, что это за бред", — отмечает Алексей Гетьман.

Напомним, в течение следующих нескольких недель Украине могут угрожать оперативно-тактические баллистические ракеты, которые РФ получит от Ирана – Fath-360. Прифронтовые украинские города оказываются в опасности.

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