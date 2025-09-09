- Дата публикации
Есть ли угроза отключений света: в Минэнерго ответили
Работы над восстановлением энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате обстрелов.
В Укрэнерго сообщили, в каком состоянии украинская энергосистема после ударов РФ. В настоящее время отключения света не прогнозируются.
Об этом сообщили в Минэнерго.
В ведомстве заверили, что применяются все необходимые меры по поддержанию стабильной работы энергосистемы.
«По состоянию на 9 сентября система сбалансирована, плановые ограничения для потребителей не предусмотрены», — акцентировали в Минэнерго.
Также специалисты интенсивно готовят энергетическое оборудование к новому отопительному сезону.
«Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему», — заключили в министерстве.
Ранее эксперт заверил, что в Украине не будет блекаутов. Возможны только аварийные отключения света.
В Украине не будет блэкаутов — возможны только временные аварийные отключения света.
У нас есть запас мощности, оборудования и возможностей для передачи и распределения электроэнергии.
"Блекаут означает невозможность восстановления после сбоя. А у нас энергетики знают, что делать. И об этом говорит господин Коваленко (гендиректор YASNO Сергей Коваленко - ред), об этом говорят руководители всех энергетических компаний. Есть запас мощности, есть запас особо уязвимого оборудования. Есть запас мощностей передачи и распределения", - подытожил эксперт по .