Есть ли угроза отключений света: в Минэнерго ответили

Отключение света / © ТСН.ua

В Укрэнерго сообщили, в каком состоянии украинская энергосистема после ударов РФ. В настоящее время отключения света не прогнозируются.

Об этом сообщили в Минэнерго.

В ведомстве заверили, что применяются все необходимые меры по поддержанию стабильной работы энергосистемы.

«По состоянию на 9 сентября система сбалансирована, плановые ограничения для потребителей не предусмотрены», — акцентировали в Минэнерго.

Также специалисты интенсивно готовят энергетическое оборудование к новому отопительному сезону.

«Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему», — заключили в министерстве.

Ранее эксперт заверил, что в Украине не будет блекаутов. Возможны только аварийные отключения света.

В Украине не будет блэкаутов — возможны только временные аварийные отключения света.

У нас есть запас мощности, оборудования и возможностей для передачи и распределения электроэнергии.

"Блекаут означает невозможность восстановления после сбоя. А у нас энергетики знают, что делать. И об этом говорит господин Коваленко (гендиректор YASNO Сергей Коваленко - ред), об этом говорят руководители всех энергетических компаний. Есть запас мощности, есть запас особо уязвимого оборудования. Есть запас мощностей передачи и распределения", - подытожил эксперт по .