Есть ли угроза повторного наступления на Киев: в КМВА ответили

Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками, говорят в КМВА.
Угроза повторного наступления в Киев остается. Россия может использовать территорию Беларуси для попытки захватить столицу Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.
"Пока что, если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако знаем, что российская федерация может также использовать и территории беларуси", — сообщили в КМВА.
Отмечается, что Киев, как столица, является приоритетной целью для захвата российскими войсками.
"Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса в России, опасность повторного наступления остается. Мы понимаем, что для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку. В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок этого осуществить невозможно", – считают в КМВА.
Также в администрации города отметили, что ежедневно внимательно следят за действиями врага.
"Угроза существует и будет пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу", — подытожили в КМВА.
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