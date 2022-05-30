Есть ли угроза повторного наступления на Киев: в КМВА ответили

Есть ли угроза повторного наступления на Киев: в КМВА ответили

Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками, говорят в КМВА.

Угроза повторного наступления в Киев остается. Россия может использовать территорию Беларуси для попытки захватить столицу Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"Пока что, если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако знаем, что российская федерация может также использовать и территории беларуси", — сообщили в КМВА.

Отмечается, что Киев, как столица, является приоритетной целью для захвата российскими войсками.

"Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса в России, опасность повторного наступления остается. Мы понимаем, что для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку. В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок этого осуществить невозможно", – считают в КМВА.

Также в администрации города отметили, что ежедневно внимательно следят за действиями врага.

"Угроза существует и будет пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу", — подытожили в КМВА.

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