Есть ли угроза тотального блекаута: эксперт рассказал, чего ждать на Новый Год

Блэкаут

Реклама

Ежедневные массированные атаки России наносят ощутимые удары по энергетике. Главная цель Кремля очевидна — создать невыносимые условия для жизни гражданского населения зимой.

Об этом в комментарии «Телеграфу» рассказал эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и учредитель ОО «Союз потребителей коммунальных услуг» Олег Попенко.

Возможен ли тотальный блекаут

По словам специалиста, вопреки сложной ситуации, энергетическая система страны демонстрирует устойчивость. В частности, у Украины есть определенные запасы голубого топлива, которых должно хватить для прохождения зимнего пика.

Реклама

«Я бы не говорил так категорично. Расчет был, что на январь газа должно хватить при таких температурных режимах. Чтобы остаться без газа, необходим очень серьезный удар по газовой инфраструктуре в определенных регионах. Это очень сложно сделать», — успокоил Попенко.

Так что вероятность того, что вся страна одновременно останется без газа, воды и тепла именно на новогодние праздники, эксперт оценивает как низкую.

Какая реальная угроза

В то же время, Попенко предостерегает: расслабляться рано. Хотя общенациональный коллапс маловероятен, враг вполне способен «выбить» свет и тепло в отдельных областях или районах. Россияне прицельно отражаются на узлах распределения, что создает реальную опасность локальных гуманитарных катастроф.

В качестве примера эксперт привел недавнюю ситуацию на западе страны, где последствия атак были весьма серьезными.

Реклама

«Например, Тернопольская, Ровенская и Хмельницкая области три дня назад полностью остались без электричества, а соответственно, определенные дома — без тепла и горячей воды», — напомнил Попенко.

Эксперт отмечает: риск остаться без коммунальных услуг в отдельных регионах вполне реален, поэтому украинцам следует быть готовыми к любым сценариям и иметь план действий на случай длительных отключений.

Напомним, ТСН.ua рассказывал, как праздновать Новый год без света: как праздновать, если электричество будет подаваться по графику или будет блекаут.