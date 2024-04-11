Есть ли угроза веерных отключений света по всей стране: ответ Минэнерго

Все будет зависеть от того, продолжит ли враг атаковать и дальше.

Отключения света применяются в Харькове и Харьковской области. Однако ситуация может измениться.



Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.



"Возможные графики отключений будут зависеть от того, насколько враг продолжит атаки, насколько у нас будет расти потребление, насколько быстро мы сможем восстанавливать, ремонтировать хотя бы оборудование, которое не так сильно пострадало, и снова вводить его в работу", — резюмировали в сообщении.

Ранее в Минцифре объяснили, как оставаться на связи при отключении света.

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