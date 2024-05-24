Есть ли угроза вражеских действий на границах: ответ ЦПД

Да, фиксируется наращивание врагом сил на границах. Речь идет о Сумщине и Черниговщине.

Об этом написал офицер Сил обороны, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Эти силы враг может рассчитывать на действия в пограничные", — отметил он.

Ранее речь шла о том, что на границе с Украиной сегодня, 24 мая, находится примерно 2 тысячи белорусских военных – примерно столько же, как и на границе с Литвой и Польшей. Такая группировка не может угрожать нападением.

Читайте также: