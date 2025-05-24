Джон Болтон / © Reuters

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Беларусь может стать еще одной угрозой для Украины. РБ — это плацдарм Путина для наступления.

Об этом сказал советник по национальной безопасности президента США Трампа в 2018-2019 годах Джон Болтон в интервью LIGA.net.

«Учитывая географическое расположение Беларуси, она может стать еще одной угрозой для Украины, в зависимости от того, как в течение лета будут развиваться переговоры и политическая ситуация, поскольку Путин не проявил никакого интереса к прекращению огня», — отметил он.

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Болтон также считает, что учения, которые проводит Беларусь, — это попытка запугать Европу.

«Я думаю, это, безусловно, попытка запугать европейцев. Мне кажется, что учитывая инаугурацию Трампа и, по моему мнению, успешную манипуляцию им со стороны Путина в сочетании с переговорами о прекращении огня, которые, насколько я вижу, вообще не продвинулись, европейцы питались поддержать Украину», — добавил он.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разразился новыми угрозами. У диктатора заявили о «росте напряженности» на границе с Украиной, начали «проверку» воинских частей и пригрозили ядерным оружием.

Заместитель командующего ССО по идеологической работе ВС Беларуси заявил, что Украина якобы стягивает войска к границе и пытается «втянуть страну в войну».

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По словам эксперта Олега Жданова, сегодня белорусская армия насчитывает всего 45 тысяч военнослужащих, а Министерство обороны — 60 тысяч.

«Особенно нечем там пугать. Я думаю, что они не готовы к такой масштабной войне, где такие мясорубки, как у нас здесь, вряд ли. Тем более, что белорусское общество тоже наблюдает. В них Интернет никто не закрывал. Они видят, что происходит в Украине», — сказал Олег Жданов.

Между тем, Украина продолжает укреплять всю границу с Беларусью, чтобы подготовиться к любому возможному развитию событий.