Есть ли угроза захвата армией РФ Запорожья: военный эксперт дал исчерпывающий ответ

Пока российская армия не имеет возможности для того, чтобы захватить город Запорожье. Впрочем, оккупанты имеют амбициозные планы и стремятся взять под контроль всю территорию Запорожской и Херсонской областей.

Об этом заявил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV.

"Для реализации этого плана враг задействует свои ресурсы. Но ресурсов на этом участке фронта не хватает. Поэтому он может даже и не мечтать о том, что сможет взять под контроль областной центр Запорожья. Слишком многое ему нужно там сосредоточить, чтобы реализовать этот план", – подчеркнул Селезнев.

Впрочем, российские военные сейчас способны создать определенные удобства для своей наступательной кампании весной и летом следующего года. В частности, и на Ореховском направлении.

"Силы обороны провели немало мер по созданию фортификаций на этом участке фронта. Поэтому все попытки врага продавить нашу оборону, найти слабые места превращаются в ничто. Враг несет потери, но не способен продвинуться вперед. Это не значит, что он остановится. Враг будет лезть вперед, но я не уверен, что он сможет добиться тактических успехов на этом участке фронта. Точно я могу сказать, что атака на Запорожье с целью его оккупации врагу в принципе недоступна", — подчеркнул Селезнев.

Напомним, представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что армия РФ активизировалась в Запорожской области. Захватчики накапливают силы и готовятся к штурмовым действиям.

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