Есть ли в Украине массовый наплыв мигрантов: в ЦПД дали неожиданный ответ

Россия распространяет фейки о трудовой миграции в Украине, чтобы запугать людей замещением населения и вызвать ненависть к иностранцам. В то же время, официальные данные Минэкономики доказывают, что никакого массового притока иностранных работников в стране нет.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По данным ведомства, в социальных сетях зафиксирована волна публикаций искусственно сгенерированного контента, который массово распространяют боты.

«Из-за преувеличения и эмоционально окрашенных сообщений в обществе пытаются сформировать страхи относительно замещения населения и спровоцировать ксенофобские настроения», — пояснили в ЦПД.

Также в ЦПИ добавили, что главная цель такой тактики — дискредитация государственной политики, создание атмосферы недоверия, раскол украинского общества и провоцирование внутренних конфликтов.

В противоположность эмоционально окрашенным манипуляциям Центр приводит официальную статистику Минэкономики, согласно которой за первые четыре месяца 2026 года в Украине было выдано лишь 3,2 тысяч разрешений на трудоустройство иностранцев.

Для сравнения, статистика предыдущих периодов демонстрирует существенное сокращение числа иностранных работников:

в довоенный период в Украине действовало около 22 тысяч действующих разрешений;

за весь 2025 год было выдано новых и продлено разрешений только 9,5 тысяч.

В Центре отмечают, что имеющиеся цифры полностью опровергают утверждение о массовом притоке иностранной рабочей силы, а текущая информационная волна содержит все признаки российской операции вмешательства.

Напомним, мэры некоторых городов в Украине заявили, что за неимением кадров к работе привлекают иностранцев. В частности, мигранты уже работают на строительстве в Ивано-Франковске.

Также сообщалось, что в Украине дефицит кадров могут восполнить работники из стран Азии и Африки, которые согласны на оплату труда, существенно ниже доходов украинцев. В частности, речь идет о работниках из Индии, Бангладеш, Эфиопии и ряде других стран.

Также ранее Дмитрий Кулеба заявил, что массового приезда трудовых мигрантов в Украину пока нет, а разговоры о «навале» назвал информационным накручиванием.

