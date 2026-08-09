Есть ли в Украине запрещены имена для детей: ответ Минюста

В Украине родители могут самостоятельно выбирать имя для новорожденного ребенка / © Freepik

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В Украине нет перечня разрешенных или запрещенных имен. Родители могут выбрать ребенку как распространенное, так и редкое или иноязычное имя. В то же время, закон содержит несколько требований к этому процессу.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

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Статья 146 Семейного кодекса Украины определяет следующие правила выбора имен:

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оно определяется с согласия родителей

если ребенок родился у матери, которая не состоит в браке, и отцовство в отношении ребенка не признано, имя определяет мать

ребенку могут присвоить не более двух собственных имен (исключение составляют случаи, когда другое следует из обычая национального меньшинства, к которому принадлежат один или оба родителя)

Если родители не могут прийти к согласию по имени ребенка, спор решает орган опеки и попечительства или суд.

«Кроме приведенных правил, в Украине нет ограничений на присвоение имени ребенку. Законодательство Украины не содержит перечня разрешенных или запретных имен. Также закон не устанавливает требований по происхождению имени, его распространенности или традиционности. Поэтому родители могут выбрать как распространенное, так и редкое или иноязычное имя», — сообщили в Минюсте.

Кроме того, согласно статье 155 Семейного кодекса, родители должны осуществлять свои права и исполнять обязанности с уважением прав ребенка и его человеческого достоинства.

Напомним, в первом квартале 2026 среди украинских родителей укрепился тренд на необычные имена для младенцев.

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