"Есть месяц, чтобы уехать": в СНБО дали предупреждение оставшимся в стране россиянам

Пленные русские военные

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У граждан России, потенциально подлежащих под новые волны призыва, осталось крайне мало времени, чтобы спасти свои жизни. Кремль завершает подготовку к радикальным шагам, фактически заблокирующим возможность избежать отправки на фронт.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Последнее окно возможностей

По оценке СНБО, у потенциальных российских мобилизованных есть ориентировочно один месяц, чтобы уехать за пределы Российской Федерации. В дальнейшем путинский режим задействует все имеющиеся ресурсы, чтобы полностью закрыть границы для мужчин призывного возраста.

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Главная цель этих ограничений — проведение масштабной принудительной мобилизации, которая уже запланирована на эту осень. Российское руководство пытается любой ценой компенсировать огромные потери на поле боя в Украине, используя для этого собственное население как пушечное мясо.

Сколько живет оккупант на передовой

Андрей Коваленко предостерег россиян от иллюзий, что их ждет в случае получения повестки и отправки в зону боевых действий. Статистика выживания новобранцев армии РФ катастрофическая.

«Напоминаю, что российский военный на нуле живет 15-30 минут», — подчеркнул руководитель ЦПИ при СНБО.

Тех, кто не успеет покинуть территорию России в ближайшие недели, ожидает либо скорая принудительная мобилизация с минимальными шансами на выживание в окопах, либо жесткие преследования со стороны силовиков в случае отказа воевать.

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Напомним, по состоянию на утро 16 июля 2026 года российская армия потеряла в Украине 1424620 солдат. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1340 окупантов.

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