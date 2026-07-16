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- Украина
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"Есть месяц, чтобы уехать": в СНБО дали предупреждение оставшимся в стране россиянам
Российские власти готовятся осенью полностью перекрыть границы и приступить к принудительной мобилизации, обрекая новобранцев на гибель в первые же минуты боя.
У граждан России, потенциально подлежащих под новые волны призыва, осталось крайне мало времени, чтобы спасти свои жизни. Кремль завершает подготовку к радикальным шагам, фактически заблокирующим возможность избежать отправки на фронт.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
Последнее окно возможностей
По оценке СНБО, у потенциальных российских мобилизованных есть ориентировочно один месяц, чтобы уехать за пределы Российской Федерации. В дальнейшем путинский режим задействует все имеющиеся ресурсы, чтобы полностью закрыть границы для мужчин призывного возраста.
Главная цель этих ограничений — проведение масштабной принудительной мобилизации, которая уже запланирована на эту осень. Российское руководство пытается любой ценой компенсировать огромные потери на поле боя в Украине, используя для этого собственное население как пушечное мясо.
Сколько живет оккупант на передовой
Андрей Коваленко предостерег россиян от иллюзий, что их ждет в случае получения повестки и отправки в зону боевых действий. Статистика выживания новобранцев армии РФ катастрофическая.
«Напоминаю, что российский военный на нуле живет 15-30 минут», — подчеркнул руководитель ЦПИ при СНБО.
Тех, кто не успеет покинуть территорию России в ближайшие недели, ожидает либо скорая принудительная мобилизация с минимальными шансами на выживание в окопах, либо жесткие преследования со стороны силовиков в случае отказа воевать.
Напомним, по состоянию на утро 16 июля 2026 года российская армия потеряла в Украине 1424620 солдат. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1340 окупантов.