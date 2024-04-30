"Есть мотивированные и готовые служить": нардеп – о подготовке в Польше отрядов из украинцев за границей

Те мужчины, которые готовы служить, хотят сначала пройти обучение в хороших условиях за границей.

Среди мужчин, которые сейчас находятся в Польше, есть мотивированные и готовые служить, но они хотят пройти обучение в хороших условиях за рубежом.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире телеканала "Новости.LIVE".

"Если мы говорим о том, как все же повлиять на возвращение мужчин, то есть среди них мотивированные, есть среди них мужчины, которые готовы служить, спортсмены или, возможно, даже с каким-то боевым опытом, кто-то не имеет его или его потеряли. Но они говорят "мы бы хотели пройти обучение и пройти его в хороших условиях за рубежом", — говорит он.

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Камельчук рассказал, что это уже делается по инициативе руководства морпехов, которые в Польше готовят небольшие подразделения на отдельных базах. И они будут приезжать в Украину.

"Речь пока не о тысячах, но речь идет уже о сотнях... Есть украинские общины, кстати, часть из них это религиозные общины, среди них есть мужчины, которые, просто услышав это сообщение, сами выразили желание о том, что они готовы готовиться и готовы ехать, но им нужна учеба, экипировка и тогда — вперед", — подытожил нардеп.

Напомним, ранее правозащитник Александр Папуця рассказал, будут ли забирать имущество у уклонистов.

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