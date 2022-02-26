Есть надежда, что защитники Змеиного живы – Госпогранслужба

Оккупанты заявили о пленных пограничниках.
В Государственной пограничной службе надеются, что пограничники острова Змеиный могут быть живы.
Об этом сообщают в фейсбуке Госпогранслужбы.
"Есть надежда, что все украинские защитники острова Змеиный могут быть живыми. ГНСУ и ВСУ как и вся Украина получили надежду, что все защитники Змеиного живы. Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины. Предыдущая информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие поступило перед тем как с защитниками потерялась связь.
Как уже сообщалось, 24 февраля агрессор вел обстрелы с корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.
По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.
До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ – сдаваться никто не будет.
Понимаем, что пропагандисты русского мира умеют производить нужные информационные вбросы и использовать их, отмечая, что украинские защитники сдались.
Пограничники и бойцы ВСУ мужественно держали оборону, особенно перед превосходящими средствами поражения и силами противника.
Работа, чтобы узнать судьбу украинских защитников, продолжалась по всем возможным направлениям.
В настоящее время, после получения информации об их вероятном местонахождении, ГНСУ вместе с ВСУ проводит работу по идентификации наших воинов, что распространено в открытых сетях.
Мы искренне надеемся, ребята как можно скорее вернутся домой, а информация, полученная в момент атаки о гибели, не подтвердится.
Слава украинским защитникам!", – говорится в сообщении.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькова, Одессы и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.