Есть надежда, что защитники Змеиного живы – Госпогранслужба

Оккупанты заявили о пленных пограничниках.

В Государственной пограничной службе надеются, что пограничники острова Змеиный могут быть живы.

Об этом сообщают в фейсбуке Госпогранслужбы.

"Есть надежда, что все украинские защитники острова Змеиный могут быть живыми. ГНСУ и ВСУ как и вся Украина получили надежду, что все защитники Змеиного живы. Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины. Предыдущая информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие поступило перед тем как с защитниками потерялась связь.

Как уже сообщалось, 24 февраля агрессор вел обстрелы с корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ – сдаваться никто не будет.

Понимаем, что пропагандисты русского мира умеют производить нужные информационные вбросы и использовать их, отмечая, что украинские защитники сдались.

Пограничники и бойцы ВСУ мужественно держали оборону, особенно перед превосходящими средствами поражения и силами противника.

Работа, чтобы узнать судьбу украинских защитников, продолжалась по всем возможным направлениям.

В настоящее время, после получения информации об их вероятном местонахождении, ГНСУ вместе с ВСУ проводит работу по идентификации наших воинов, что распространено в открытых сетях.

Мы искренне надеемся, ребята как можно скорее вернутся домой, а информация, полученная в момент атаки о гибели, не подтвердится.

Слава украинским защитникам!", – говорится в сообщении.

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