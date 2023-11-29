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"Есть нагрузка на энергосистему": украинцев в очередной раз призывали к экономному потреблению

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Есть нагрузка на энергосистему": украинцев в очередной раз призывали к экономному потреблению

Украинцев призывают экономить электроэнергию / Фото: Unsplash

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной.

К сожалению, работы по восстановлению повреждений из-за непогоды еще продолжаются. При этом заживление ранее обесточенных населенных пунктов привело к резкому росту потребления, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Украинцев призывают экономить

Сегодня, 29 ноября, зафиксирован достаточно резкий рост потребления после того, как был возвращен свет в сотни населенных пунктов.

"Очевидно, что люди начали достаточно интенсивно потреблять электроэнергию после продолжительного перерыва в электроснабжении", – отметил эксперт.

Поэтому Украина вынуждена была привлечь аварийную помощь из Польши и Румынии, чтобы сбалансировать систему.

"Следовательно призыв к экономному энергопотреблению остается в силе. Это важно особенно сейчас, во время непогоды и увеличенного потребления электроэнергии", – акцентирует Владимир Кудрицкий.

Ранее специалист объяснил, почему украинцам следует экономить электроэнергию.

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Дата публикации
Просмотры
125
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