"Есть несколько сценариев": немецкий эксперт сделал прогноз по войне в Украине

События на фронте будут зависеть и от того, насколько Запад действительно хочет увеличить производство в этом году.

То, как будут дальше разворачиваться события на войне в Украине, зависит от нескольких факторов: поставки западного оружия, мобилизация в Украине, а также, возможно, изменение настроений в украинском обществе.

Такое мнение высказал эксперт Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) доктор Штефан Мастер ТСН.ua.

Эксперт говорит, что учитывая, что в прошлом году больше украинцев были за то, чтобы воевать до тех пор, пока россияне не покинут всю территорию Украины, то сейчас ситуация меняется. Люди понимают, что может быть долгая и очень жестокая война. Кроме того, потеряно гораздо больше жизней.

"Мы также видим, как на Западе поддержка уменьшается, потому что мы не видим конца войны. Есть ощущение, что, возможно, в какой-то момент нам нужно будет начать переговоры, даже если вам это не нравится", — прогнозирует эксперт.

Ситуация на поле боя в Украине будет зависеть и от того, насколько Запад действительно хочет увеличить производство в этом году.

"Если это произойдет, то в следующем году возможно новое украинское контрнаступление. В этом году это просто невозможно с уровнем нашего производства. Мы просто хорошо не готовились. И мы должны быть честными в этом. Также это зависит от возможности украинского сопротивления, потому что в этом году мы также можем увидеть несколько попыток российского наступления. Я не думаю, что им удастся прорваться. Будет патовая ситуация. Я не вижу действительно больших изменений на передовой в этом году ", — подчеркнул эксперт.

Штефан Мастер говорит и о том, что, вероятно, до конца этого года будут определенные переговоры после выборов президента США.

"Путин ждет президентских выборов в США. Он надеется, что Трамп вернется. До этого он не пойдет на переговоры. Или если будет какой-то прорыв со стороны Запада – Европы и США – с производством оружия и определенным пониманием, что нам действительно нужно это протолкнуть". Но это еще не определено. Если это произойдет, в следующем году может быть действительно другие достижения. Если этого не будет, думаю, мы вступим в период очень трудных переговоров с российской стороной", говорится в сообщении.

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Кроме того, эксперт не верит и в долгую войну высокой интенсивности.

Думаю, это может закончиться так, как это было после 2014 года, когда продолжалась война низкой интенсивности. И, боюсь, это, возможно, более реалистичный сценарий, что у нас будет новая линия фронта, война низкой интенсивности вдоль этой линии фронта. это может длиться годами.Мы уже видели после 2014 года, как долго это может длиться в модели войны низкой интенсивности.Я не верю в мирное соглашение на данный момент.Я бы верил в прекращение огня, которое не будет стабильным и создаст ситуацию "ни войны – ни мира", - добавил эксперт Немецкого совета по международным отношениям.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Украина нуждается в еще большем оружии для противостояния России и если Запад не увеличит поставки – ситуация усложнится.

Между тем , премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина может сохраниться как государство, только если станет буферной зоной между Россией и Западом, отказавшись от интеграции в ЕС и НАТО.

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