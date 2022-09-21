Есть новая формулировка: Рада в первом чтении поддержала добровольный военный учет женщин

Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект о добровольном военном учете женщин.

Поддержали за основу законопроект о внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" 267 депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Новая формулировка статьи по учету: "Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, собственным желанием могут быть взяты на военный учет военнообязанных", – написал он.

Что касается женщин, имеющих специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, то такие гражданки берутся на военный учет военнообязанных. Закон, по словам нардепа, будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр уверяла, что по состоянию на сегодняшний день страна не имеет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете. Но для Вооруженных сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий.

Ранее военный комиссар объяснил, для чего нужен учет и будут ли забирать украинок в армию.

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