Есть новое решение Нидерландов для усиления украинской ПВО – Зеленский

Этой зимой Россия, скорее всего, снова будет атаковать критическую инфраструктуру.

Нидерланды приняли новое решение об усилении ПВО Украины. Это очень весомая поддержка для нас.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Спасибо Нидерландам, Марку Рютте, правительству и всему нидерландскому народу за неизменное внимание к Украине и за чрезвычайно весомую поддержку нашего государства и людей", – подчеркнул главнокомандующий.

Что известно о решении

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что Украина получит дополнительные для американских систем Patriot. Это поможет нашему государству эффективно противодействовать потенциальным ударам врага.

"Этой зимой Россия постарается как можно больше навредить Украине. Поэтому Нидерланды поставят дополнительные ракеты Patriot, чтобы Украина могла защититься от варварских авиаударов России", – резюмировал политик.

Ранее в ГУР указали на признаки подготовки Россией новых масштабных ударов по энергосистеме. Дело в том, что в последнее время россияне в большинстве своем наносят удары дронами-камикадзе, а ракет используется меньше. Очевидно, что противник накапливает ресурсы.

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