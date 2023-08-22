Есть нюансы: эксперт оценил, насколько F-16 от Дании и Нидерландов усилят наши ВВС

Дания и Нидерланды приняли решение о передаче F-16 для нужд ВСУ. Однако не все истребители могут применяться в боевых действиях.

Об этом написал военный эксперт Шон Белл для телеканала SkyNews.

Могут вдвое увеличить парк истребителей

По словам Белла, следует понимать, что:

некоторые из этих самолетов будут двухместными – обычно они используются для наблюдательных или обучающих миссий;

Украине нужно будет держать часть самолетов как можно дальше от линии фронта – речь идет об обучении следующего поколения пилотов;

будут и реактивные самолеты – они непригодны для полетов, разберут их на запчасти, оставив голую оболочку планера.

Эксперт отмечает: до войны ВВС Украины располагали 145 боевыми самолетами, в то время как их осталось около 60. Поэтому вполне возможно, что переданные F-16 удвоят размер парка современных истребителей.

Вокруг того, какую именно версию истребителя получит Украина, идет немало обсуждений. Аналитики считают, что подержанные F-16 будут летать еще долго благодаря программам модернизаций и продлению сроков эксплуатации.

Читайте также: