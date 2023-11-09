"Есть очень конкретные города": Зеленский рассказал о плане освобождения Украины

Ни о каких компромиссах с Россией в контексте территориальных уступок не может быть и речи.

Силы обороны Украины имеют четкий план действий по деоккупации территорий в 2024 году, но постараются показать результат еще в этом году.

Об этом в четверг, 9 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-участия в конференции Reuters NEXT, сообщают на сайте главы государства.

“У нас есть план. У нас есть очень конкретные города и очень конкретные направления, куда мы идем в контрнаступлении. Я не могу поделиться с вами всеми деталями, но вы знаете о некотором медленном продвижении вперед на юге нашей страны. У нас тоже есть определенные шаги на востоке. И некоторые хорошие шаги в Херсонской области”, – перечислил он.

Зеленский отметил, что промедление международных партнеров Украины с предоставлением вооружения и боеприпасов привело к потере времени, которое Россия использовала для минирования линии фронта. Теперь украинские солдаты на юге страны вынуждены продвигаться через минные поля.

“Нужно понимать, что на каждом из этапов, во-первых, важна мотивация, люди, боеприпасы. И когда мы рассчитываем на определенный объем боеприпасов, а получаем, например, половину”, – отметил президент.

Владимир Зеленский отметил, что не будет делиться конкретными планами деоккупации на следующий год, но заверил, что Силы обороны Украины постараются показать результат уже в этом году.

В то же время он подчеркнул, что ни о каких компромиссах в контексте территориальных уступок со стороны нашего государства не может быть и речи.

"Если предметом компромисса станут наши территории, вы должны понимать, что будет в других регионах, на других континентах – везде. Тогда будет подвергнута сомнению территориальная целостность других стран, других народов, включая Азию, Африку и другие регионы”, – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, на сегодняшней конференции Reuters NEXT президент Зеленский впервые заговорил о потерях ВСУ на фронте и заявил, как может закончиться война.

Читайте также: