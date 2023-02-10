Есть очень важные договоренности: Зеленский заинтриговал новостями после своего турне в Европу

Глава государства Владимир Зеленский во время своего турне в Европу получил от западных партнеров "хорошие сигналы" по дальнобойным ракетам, танкам и боевой авиации. Он подчеркнул, что у Украины есть "важные договоренности" в этом вопросе.

Об этом лидер Украины сказал в традиционном вечернем видеообращении в пятницу, 10 февраля.

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"Наш дипломатический марафон – Лондон – Париж – Брюссель. Везде я говорил о том, как усилить наших воинов. Есть очень важные договоренности. Мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и боевой авиации. Но над этим еще надо. поработать", — сказал Зеленский.

Великобритания

Во время поездки в Британию Зеленский посетил военную базу, где учатся украинские военные. Он поблагодарил Британию за поддержку в жестокой войне.

"Я был очень рад услышать и увидеть, что наши ребята в Британии быстро учатся руководить "Челленджерами" (танками — ред.). Я был очень рад убедиться, насколько британцы стремятся, чтобы мы победили. Все это вдохновляет. Я благодарен господину премьер-министру, парламенту Британии и всем британцам. И, конечно, Его Величеству Королю", — рассказал глава государства.

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Франция

Встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Зеленский назвал "фундаментальным", а переговоры — "правильным разговором".

"Раскрывать ее (разговор — ред.) детали неправильно, но можно сказать, что мы услышали друг друга. Франция – Украину, Германия – Украину. Партнеры услышали нашу позицию, наши аргументы. Будет больше поддержки. И я спасибо за это господину Президенту и всем французам, господину канцлеру и всем немцам. Чувствуется это понимание, что защита Украины – это защита интересов и наших партнеров", — заверил украинский лидер.

Столица ЕС – Брюссель

Зеленский рассказал, что во время поездки в Брюссель он выступил на заседаниях Европарламента и Евросовета. Там он встретился со всеми лидерами ЕС. Он подчеркнул, что " наша общая задача – взять все то, о чем мы говорили и договаривались, и трансформировать в конкретные поставки, в конкретные документы, в конкретные новые линии сотрудничества".

Свою речь в Европейском парламенте Зеленский назвал "символическим моментом"

"Это было не просто мое обращение как Президента Украины, это был символический момент. Определенный ценностный итог пути, который мы прошли в отношениях с Евросоюзом. И начало нового этапа. Когда Украина в Европейском парламенте, Европейском Совете и других институтах Евросоюза уже не гость или партнер из-за пределов ЕС. Когда Украина становится полноправной частью Евросоюза", — рассказал политик.

Напомним, по дороге домой президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в Жешуве. Они обсудили актуальные оборонные нужды Киева, текущее положение дел на поле боя, актуальные оборонные потребности Украины, дальнейшее оборонное сотрудничество и совместные дипломатические шаги.