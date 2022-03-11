"Есть один царь": российские генералы боятся Путина и принимают непонятные решения – израильский военный

"Есть один царь": российские генералы боятся Путина и принимают непонятные решения – израильский военный

Российские военные пытаются очень своеобразно захватить города, говорит израильский военный.

Российские генералы из-за страха принимают совершенно непонятные решения из стратегического и тактического взглядов, выполняя приказы высшего руководства. В то же время, солдаты РФ не умеют делать то, что должны уметь.

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Об этом в эфире 24 канала рассказал майор резерва армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктор Верцнер.

"Есть один царь, который все решает. Генералы боятся и это видно из действий войск", – сказал Верцнер.

По его словам, российские военные пытаются очень своеобразно захватить города. Сначала в населенные пункты заходит пехота, укрепляется и только тогда, когда нужно, заходит техника.

По его словам, российские военные не умеют делать то, что должны, и у них нет боевого духа. Он предположил, что кто-то из оккупантов даже саботирует наступление.

Также он добавил, что российские солдаты ездят на старой технике и одеты в старье.