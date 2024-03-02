Есть один погибший в результате российской атаки на Одессу — глава ОВА

К сожалению, есть один погибший в результате российской атаки на Одессу.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в социальных сетях.

Поисково-спасательная операция продолжается. В социальных сетях распространяют видео многоэтажки, у которой, по предварительной информации, вражеский беспилотник снес несколько этажей.

В результате российской дроновой атаки по Одессе уже известно о семи пострадавших гражданских людях, среди них один ребенок. 3-летний малыш получил ссадины ножки, сейчас под наблюдением врачей.

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Шесть взрослых, предварительно, в состоянии средней тяжести.

На месте продолжают работу специалисты. Разбираются завалы, под ними могут находиться люди.

Напомним, что ранее кафиры нанесли удары беспилотниками по Харькову.

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