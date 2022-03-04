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"Есть огромные риски. На станции боевые действия. Реакторы в опасности", – руководитель Запорожской АЭС

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Оккупанты не подпускают пожарных, чтобы те потушили огонь.

На Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, которую ночью обстреляли российские оккупанты, возникла опасная ситуация мирового глобального масштаба.

"Ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена. Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не допустили. Есть огромные риски. На станции боевые действия. Реакторы в опасности", — сказал и. о. генерального директора Запорожской АЭС Игорь Мурашов, которого цитирует Энергоатом.

Ранее в ГСЧС рассказали, что именно горит на Запорожской АЭС после обстрелов российских оккупантов. В пресс-службе ЗАЭС сообщили, что российские оккупанты попали и в первый блок атомной электростанции.

Напомним, в ночь против 4 марта российские оккупанты обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции возле города Энергодар.

Президент Владимир Зеленский в коротком видеообращении среди ночи рассказал, что уже провел несколько телефонных разговоров с европейскими лидерами, президентом США Джо Байденом. Он призвал Европу проснуться, ведь горит самая большая атомная электростанция Европы.

NOW!!! RUSSIA FIRES ON NUCLEAR POWER PLANT IN UKRAINE!!! STREAM: https://www.youtube.com/watch?v=fYUT36YGOh8

Опубликовано Владимиром Зеленским Четверг, 3 марта 2022 г.

Срочно!

Опубликовано Владимиром Зеленским Четверг, 3 марта 2022 г.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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