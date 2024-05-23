Есть определенные сдвиги: Украина ведет сложные переговоры о дополнительных системах "Patriot"

Украина ведет переговоры по получению дополнительных систем Patriot, но это нелегкая задача.

Об этом заявила представитель Украины при НАТО посол Наталья Галибаренко в интервью "Укринформу".

После заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны в апреле, когда к министрам альянса обратился президент Владимир Зеленский, Германия объявила о решении поставить в Украину дополнительный комплекс Patriot. Однако, по словам Галибаренко, отнюдь не у всех стран НАТО есть такие системы, необходимые для сбивания российских баллистических ракет.

"Те страны, которые имеют Patriot, кроме США, имеют единицы таких систем и вынуждены учитывать свои возможности с точки зрения собственной национальной безопасности, политической ситуации в стране и местами предстоящих выборов", — объяснила посол.

По ее словам, несмотря на сложности, в переговорах есть определенные сдвиги. Некоторые страны выражают потенциальную готовность предоставить Украине системы Patriot, но задают вопрос, чем их заменить. Этот момент также необходимо принимать во внимание в ходе обсуждения.

"Не могу говорить об этом в деталях, но некоторые страны выражают потенциальную готовность предоставить Украине системы "Patriot". Они, конечно, задают вопрос, чем эти системы заменить, и этот момент мы также должны принимать во внимание", — отметила Наталья Галибаренко.

Напомним, несмотря на призывы Германии предоставить Украине больше систем ПВО, особенно батарей Patriot, другие страны неохотно жертвуют своими системами из-за высокой стоимости, опасений ослабить собственную оборону и длительное ожидание замены.

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