Есть определенные сдвиги: Украина ведет сложные переговоры о дополнительных системах "Patriot"

Украина ведет сложные переговоры по получению дополнительных систем ПВО Patriot от НАТО.
Украина ведет переговоры по получению дополнительных систем Patriot, но это нелегкая задача.
Об этом заявила представитель Украины при НАТО посол Наталья Галибаренко в интервью "Укринформу".
После заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны в апреле, когда к министрам альянса обратился президент Владимир Зеленский, Германия объявила о решении поставить в Украину дополнительный комплекс Patriot. Однако, по словам Галибаренко, отнюдь не у всех стран НАТО есть такие системы, необходимые для сбивания российских баллистических ракет.
"Те страны, которые имеют Patriot, кроме США, имеют единицы таких систем и вынуждены учитывать свои возможности с точки зрения собственной национальной безопасности, политической ситуации в стране и местами предстоящих выборов", — объяснила посол.
По ее словам, несмотря на сложности, в переговорах есть определенные сдвиги. Некоторые страны выражают потенциальную готовность предоставить Украине системы Patriot, но задают вопрос, чем их заменить. Этот момент также необходимо принимать во внимание в ходе обсуждения.
"Не могу говорить об этом в деталях, но некоторые страны выражают потенциальную готовность предоставить Украине системы "Patriot". Они, конечно, задают вопрос, чем эти системы заменить, и этот момент мы также должны принимать во внимание", — отметила Наталья Галибаренко.
Напомним, несмотря на призывы Германии предоставить Украине больше систем ПВО, особенно батарей Patriot, другие страны неохотно жертвуют своими системами из-за высокой стоимости, опасений ослабить собственную оборону и длительное ожидание замены.
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