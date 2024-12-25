"Есть определенные серьезные проблемы": Филатов о последствиях обстрела Днепра

Для скорейшей ликвидации последствий атаки в Днепре слаженно работают все соответствующие структуры.

После массированного обстрела, 25 декабря, в Днепре идет ликвидация последствий обстрела.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

Он отметил, что есть определенные проблемы, но все бы могло быть гораздо хуже, если бы Днепр не готовился к обстрелам.

"Чтобы не писать лишнего и не давать врагу полезной информации, более подробно проинформирую в 14. Скажу только одно. Если бы мы не готовились к обстрелам, то было бы гораздо хуже", — отметил мэр.

Также Филатов добавил, что все соответствующие службы работают в координации над устранением последствий атаки.

Напомним, в результате атаки 25 декабря в Днепре повреждены инфраструктура, жилые дома и админздание.

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