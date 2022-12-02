Есть определенные сложности с запретом УПЦ (МП) в Украине — Минкульт

Продвигает пророссийские нарративы в Украине именно УПЦ МП, считает министр культуры и информационной политики.

Запретить Украинскую православную церковь Московского патриархата не так легко, есть определенные сложности. Впрочем, в Министерстве культиры и информационной политики Украины уверены, что этот вопрос можно решить.

Об этом рассказал глава Минкультуры Александр Ткаченко в эфире совместного телемарафона.

По словам министра, продвигает пророссийские нарративы в Украине именно УПЦ (МП). Он добавил, что изменения в устав УПЦ МП дошли до Минкульта.

"Хотя существуют законодательные сложности, связанные с тем, каким образом подойти к запрету в Украине, я думаю, что в результате дискуссии мы такой вариант найдем", – утверждает Ткаченко.

Напомним, 1 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности и обороны по запрету в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России. Глава государства поручил чиновникам в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты об ограничении и запрете руководствуемых РФ религиозных организаций.

Этому предшествовали обыски в ряде епархий УПЦ (МП) по всей Украине. Так, обыски состоялись в Винницкой, Кировоградской, Закарпатской, Черновцах, Ивано-Франковске, Ровенской, Почаевской лавре (Тернопольская область), Киево-Печерской лавре. Во время обысков правоохранители обнаружили пропагандистские материалы.

Церковь на службе Кремля: реально ли избавиться от УПЦ МП навсегда - "Ночная стража"

Читайте также: