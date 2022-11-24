"Есть оптимистический сценарий": Лунин сообщил, когда на Полтавщине возобновят электроснабжение

В самой Полтаве уже есть вода и работают котельные.

Электроэнергия в Полтавской области после одного из самых массированных обстрелов РФ, совершенных оккупантами 23 ноября, появится уже сегодня, 24 февраля.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

Он уточнил, что в течение ближайших нескольких часов начнут подавать энергию на критическую инфраструктуру, далее – для большинства бытовых потребителей.

«Энергетики, все службы, власть работают круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить свет. Есть оптимистический сценарий, что электроэнергия в области появится уже сегодня», — говорится в его сообщении.

Сейчас уже есть свет у 15,5 тысячи бытовых абонентов и 1,5 тысячи юридических потребителей бывшего Лохвицкого района.

«Что касается Полтавы, то на Подоле, Леваде и части центра города есть вода. Также уже запустили 4 котельные, которые, в частности, отапливают областные больницы», — уточнил Лунин.

Напомним, 23 ноября российские оккупационные войска ракетами атаковали Украину. Россияне выпустили по Украине около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр". ПВО Украины сбило 51 ракету. Кроме того, 5 дронов обезвредили на юге.

В результате ракетного террора РФ в Украине исчез свет, местами были проблемы с водой и мобильной связью. В Офисе президента говорят, что хотя ситуация сложная, она контролируемая.

По состоянию на утро 24 февраля большинство областей уже заживлены. Работает критическая инфраструктура, специалисты работают над восстановлением света потребителям.

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