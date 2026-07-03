Есть отсрочка, но разыскивает ТЦК: адвокат сказала, что надо делать

Мобилизация в Украине продолжается

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Освобожденные от призыва украинцы могут попасть в розыск ТЦК. Такой статус накладывает ряд ограничений на гражданина, поэтому его желательно поскорее снять.

Адвокат Юлия Антонюк в комментарии УНИАН рассказала, что делать мужчинам, если у них есть отсрочка, но в розыске «Резерви» они все равно оказались.

Иногда когда у человека есть бронь, но в розыске ТЦК это может быть технический сбой. Бывают ситуации, когда информация об отсрочке или бронировании не вносится в реестр или слетает в системе.

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В то же время наличие законной отсрочки или бронирования исключает претензии по мобилизации этого лица, согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», говорит адвокат. И в последнем случае, когда случаются технические ошибки или проблемы в системе, следует обращаться для проверки данных и отмены розыска.

Как снять розыск, если есть отсрочка

«Нужно обращаться в ТЦК с официальным заявлением, которое составляется в произвольной форме. В ней нужно потребовать объяснить основания для розыска: почему появилась отметка, отправлял ли ТЦК данные, был ли составлен протокол, или это действительно сбой. Если Территориальный центр не дает ответа на такое заявление, тогда обращаться исключительно в суд и снимать этот розыск», — сказала адвокат.

Что делать

Следует подать иск в суд. К нему добавить документы, подтверждающие позицию человека: копию обращения в ТЦК и ответ на него (если он есть), выдержку о рассрочке или скриншоте из системы «Резерв+», документы от работодателя о бронировании, подтверждение статуса критического предприятия и другие, объясняющие, почему внесение в розыск ошибочно.

Мобилизация в Украине — последние новости

Министр обороны Федоров заявил о срочной необходимости изменить подход к мобилизованным. По его словам, государство должно изменить подход к работе пунктов, непосредственно принимающих военнообязанных.

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Тем временем в Украине ужесточились проверки студентов, пользующихся правом на отсрочку от мобилизации. Особое внимание уделяют мужчинам в возрасте от 25 лет, количество которых в учебных заведениях резко возросло после начала полномасштабной войны.

Если студент фактически не учится, не посещает занятия или не сдает сессию, это может стать основанием для отчисления и, как следствие, потери отсрочки.

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