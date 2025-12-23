Есть подготовленные документы: Зеленский сообщил о результатах переговоров в США

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Майами состоялась встреча представителей Украины и США по обсуждению мирного плана. По результатам есть подготовленные драфты нескольких документов. В частности, по гарантиям безопасности.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, есть документы по гарантиям безопасности для Украины, по восстановлению и по базовой рамке для окончания этой войны.

Реклама

"Пункты на сегодняшний день зафиксированы так, чтобы это соответствовало задаче реального окончания войны и необходимости не допустить третьего российского вторжения. Каждый раунд переговоров и встреч добавляет обеспеченности украинским интересам, и именно так конструктивно мы продолжим эту работу", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что заслушал представителей Украины – секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

Президент поблагодарил европейских партнеров за поддержку и координацию и подчеркнул, что ожидается продолжение диалога с Америкой.

"Важно, чтобы дипломатия всегда шла бок о бок с необходимым давлением на Россию и необходимой поддержкой для Украины. Каждый российский удар по Украине и интенсивные российские штурмы на фронте доказывают, что настроенность Украины в завершение войны значительно превосходит российскую, и это нужно исправить усилением давления мира на агрессора".

Реклама

Напомним, Украина и США во время встречи в Майами 19-21 декабря провели ряд консультаций. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по завершению войны продолжаются нормально. В то же время, он снова вспомнил об «огромной ненависти» между президентом России Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Венс заявил о "прорыве" в переговорах США и РФ по Украине. По его словам, главное достижение состоит в том, что все ключевые вопросы теперь обсуждаются открыто.