Есть погибшие и десятки раненых, среди них- 11-летний мальчик: какая ситуация в регионах Украины

Есть погибшие и десятки раненых, среди них- 11-летний мальчик: какая ситуация в регионах Украины

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях, однако накануне вечером враг выпустил ракеты по разным регионам Украины. Так, в Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях сработала ПВО.

В результате вражеских обстрелов на востоке Украины погибли мирные люди, есть и раненные, среди них — 11-летний мальчик.

О ситуации в регионах Украины сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил.



В результате ракетных ударов вечером 4 мая известна следующая информация:

Киевщина: вечером ПВО сбила ракету над Броварским районом. В результате падения обломков произошло возгорание кустарника и камыша. Жертв не было. Ночью – воздушная тревога.

На Днепропетровщине вечером две ракетные атаки. Одну ракету сбили. Другая попала по железнодорожной инфраструктуре. Есть разрушения. Пострадавших нет. Ночь с тревогой. Утром спокойно.

На Кировоградщине ориентировочно после десяти вечера — прилет ракеты на объекты инфраструктуры. Предварительно – без жертв.

Черкасская область: накануне около десяти вечера сработала ПВО под Черкассами. Были сбиты две ракеты. Потерпевших нет. Вечер, ночь и утро – с воздушными тревогами.

Ситуация в восточных областях Украины:

Харьков: ночью было несколько обстрелов окраин города, пострадавших нет. За сутки по области в результате обстрелов получил ранение 11-летний мальчик в Лозовском районе. На Балаклейщине один человек погиб. Продолжаются бои в Изюме.

Луганщина: за сутки — семь мощных артиллерийских обстрелов Северодонецка, еще семь — Попаснянской и Горской громады, четыре — Лисичанская громада. Ночью пострадали Новодружеск, возгорание 2 жилых домов, и Лисичанск, возгорание жилых домов. 5 погибших гражданских.

Донецкая область: ситуация тяжелая, но контролируемая ВСУ. Оккупанты наращивают интенсивность и мощность обстрелов. Вчера под ракетными авиационными ударами – центр Авдеевки. Повреждены не менее 15 домов, помещения двух АЗС, есть раненые.

Сегодня в четыре утра — обстрел ракетами класса воздух-земля по г. Краматорск, в результате которого повреждены 9 жилых домов и ОШ № 2, на территории завода Энергомашспецсталь произошла разгерметизация газопровода, пострадали другие здания. При обстреле ранены 25 гражданских, из них 20 оказана помощь на месте, 5 направлены в больницу.

Вечером и ночью периодические обстрелы г. Марьинка, также обстрел по г. Часов Яр Бахмутского района. Повреждены 17 жилых домов, обнаружен один погибший гражданский.

На южном направлении:

Херсонщина: ситуация в области остается сложной, взрывы и обстрелы на территории области. Оккупанты продолжают боевые действия и мародерства на территории Херсонщины. Стабильно критична ситуация.

Николаевщина: вчера вечером из РСЗО был обстрелян один из районов Николаева. Повреждения получили жилые дома, газовые трубы, оборвана контактная линия "электротранса". В результате обстрела произошло 4 пожара. По предварительной информации, ранен один человек.

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